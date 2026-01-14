Інтерфакс-Україна
Події
11:01 14.01.2026

Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

Фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування (ПГПР) на 2026 рік для України.

"Документ визначає основні пріоритети гуманітарної допомоги на цей рік з урахуванням зростання потреб людей та обмежених ресурсів. Основний фокус — прифронтові громади, ВПО, люди старшого віку, особи з інвалідністю та люди, які постраждали внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що план базується на чотирьох ключових пріоритетах: підтримка людей, які залишаються поблизу лінії фронту; допомога вразливим людям, які щойно виїхали, у тому числі були евакуйовані; швидке реагування після обстрілів; підтримка вразливих ВПО та людей, які можуть залишитися без підтримки у межах систем соцзахисту.

Зокрема, серед основних напрямів гуманітарної підтримки у 2026 році — доступ до води та санітарії, продовольча безпека, житло, опалення і зимова допомога, грошова підтримка, а також доступ до медичних послуг, а сама допомога зосереджуватиметься у регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій.

За словами міністр соцполітики Денис Улютін, гуманітарна підтримка у 2026 році має бути максимально практичною та орієнтованою на базові потреби людей.

"За останні роки гуманітарні партнери взяли на себе колосальний обсяг роботи — від підтримки прифронтових громад і евакуації до допомоги людям після обстрілів і найбільш вразливим категоріям серед внутрішньо переміщених осіб. Завдання держави сьогодні — не дублювати гуманітарну допомогу, а вбудовувати її у цілісну систему соціальної підтримки", – цитує міністра прес-служба. 

Він також підкреслив важливість координації між державою і гуманітарними партнерами, зокрема у питаннях облаштування місць тимчасового проживання. 

Теги: #мінсоцполітики #улютін

