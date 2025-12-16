Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін оголосив про запуск глобальної платформи для узгодженої співпраці держави, української діаспори та міжнародних партнерів - Альянсу діаспори з відновлення України.

"Сьогодні за межами України перебувають мільйони наших громадян, які працюють, навчаються, інтегруються у громади країни перебування. Але при цьому залишаються глибоко пов'язаними з Україною через родини, фінансову підтримку, волонтерство, експертизу та адвокацію наших інтересів у світі", - цитує Улютіна прес-служба по результатам участі у заходах з нагоди Міжнародного дня мігранта.

Він наголосив, що державна політика щодо українців за кордоном виходить за межі захисту прав і охоплює питання довгострокової соціальної підтримки, демографічної стійкості та відновлення людського потенціалу України.

За його словами, робота у цьому напрямі ґрунтується на підтримці та захисті українців за кордоном, інтеграції без втрати зв’язку з Україною, а також їх залученні до відновлення держави.

"Саме у цьому контексті ми запускаємо Альянс діаспори з відновлення України – інструмент координації, покликаний перетворити солідарність українців за кордоном і міжнародних партнерів на скоординовані, конкретні та довгострокові дії, узгоджені з національними пріоритетами України. Крім того, Альянс має на меті зменшити дублювання ініціатив і підвищити ефективність програм підтримки", – розповів міністр.

Передбачається, що робота Альянсу охоплюватиме економічну взаємодію, соціальну згуртованість і розвиток громад, повернення та реінтеграцію українців, а також системний збір даних і дослідження, необхідні для ефективної координації та формування політик.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну.