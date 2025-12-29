Відновлення електрики для понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Внаслідок масованої атаки РФ в суботу у Вишгородському районі Київської області без електрики залишаються понад 9 тис. споживачів (точок підключення), відновлювальні роботи потребують ще трохи часу, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тис. родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", – йдеться в повідомленні енергохолдинг у телеграм в понеділок.

Згідно з ним, екстрені відключення тривають у Бориспільському та Броварському районах Київської області, в інших районах застосовуються погодинні графіки.

"Вишгород – це зараз найкритичніша точка, де люди перебувають без світла. У Бориспільському та Броварськму районах споживачі хоч і періодично, але світло отримують", – прокоментував в ефірі Єдиного марафону керівник департаменту з диспетчерського управління "ДТЕК Київські регіональні елекромережі" Даниїл Патюк.

Раніше цього дня голова Вишгородської райдержадміністрації Олексій Данчин повідомив, що орієнтовні терміни відновлення електропостачання в місті – друга половина дня 30 грудня.

За його словами, сформовано окремі бригади працівників ДТЕК для роботи в різних частинах міста, першочергово забезпечується робота водоканалу, тепломережі та ЦРЛ.

Крім того, продовжується нарощення потужностей генераторів для об’єктів критичної інфраструктури.

Данчин також повідомив, що у місті працюють п'ять унктів незламності та чотири пункти обігріву, у лікарні та адміністративній будівлі встановлено потужні генератори для зарядки техніки.

За його підрахунками, загалом протягом 2,5 днів без світла пункти незламності та обігріву відвідало приблизно 4300 громадян.