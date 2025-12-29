Інтерфакс-Україна
Події
16:26 29.12.2025

Відновлення електрики для понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК

2 хв читати
Відновлення електрики для понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК
Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Внаслідок масованої атаки РФ в суботу у Вишгородському районі Київської області без електрики залишаються понад 9 тис. споживачів (точок підключення), відновлювальні роботи потребують ще трохи часу, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тис. родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", – йдеться в повідомленні енергохолдинг у телеграм в понеділок.

Згідно з ним, екстрені відключення тривають у Бориспільському та Броварському районах Київської області, в інших районах застосовуються погодинні графіки.

"Вишгород – це зараз найкритичніша точка, де люди перебувають без світла. У Бориспільському та Броварськму районах споживачі хоч і періодично, але світло отримують", – прокоментував в ефірі Єдиного марафону керівник департаменту з диспетчерського управління "ДТЕК Київські регіональні елекромережі" Даниїл Патюк.

Раніше цього дня голова Вишгородської райдержадміністрації Олексій Данчин повідомив, що орієнтовні терміни відновлення електропостачання в місті – друга половина дня 30 грудня.

За його словами, сформовано окремі бригади працівників ДТЕК для роботи в різних частинах міста, першочергово забезпечується робота водоканалу, тепломережі та ЦРЛ.

Крім того, продовжується нарощення потужностей генераторів для об’єктів критичної інфраструктури.

Данчин також повідомив, що у місті працюють п'ять унктів незламності та чотири пункти обігріву, у лікарні та адміністративній будівлі встановлено потужні генератори для зарядки техніки.

За його підрахунками, загалом протягом 2,5 днів без світла пункти незламності та обігріву відвідало приблизно 4300 громадян.

Теги: #вишгородський_район #електрика #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 29.12.2025
Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

10:29 28.12.2025
Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

14:35 25.12.2025
"Запоріжсталь" частково відновила роботу після аварійної зупинки через блекаут

"Запоріжсталь" частково відновила роботу після аварійної зупинки через блекаут

08:43 25.12.2025
В Одесі через аварійне відключення електропостачання можливі перебої з водою

В Одесі через аварійне відключення електропостачання можливі перебої з водою

18:56 24.12.2025
Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

22:02 22.12.2025
Активність БПЛА ускладнює відновлення залізничної інфраструктури поблизу Коростеня - "Укрзалізниця"

Активність БПЛА ускладнює відновлення залізничної інфраструктури поблизу Коростеня - "Укрзалізниця"

19:07 17.12.2025
Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

13:42 17.12.2025
ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

ДТЕК відновив електропостачання ще понад 250 тис. абонентів Одещини за останню добу, без світла залишаються 32,9 тис. домівок

09:52 16.12.2025
Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

ВАЖЛИВЕ

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА