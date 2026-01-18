Інтерфакс-Україна
Події
18:54 18.01.2026

ОВА: ворог протягом дня завдав близько двох десятків атак по Дніпропетровській області, поранено жінку

Протягом дня Дніпропетровська область зазнала майже двох десятків атак з боку російських військ, унаслідок чого також постраждала мирна жителька, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, по Нікопольському району війська РФ били з артилерії та застосовували FPV-дрони. Під ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено приватну оселю й гараж, зазнали уражень інфраструктура та лінія електропередач.

"У Покровській громаді постраждала 43-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник спрямував безпілотник на Васильківську громаду Синельниківського району. Внаслідок атаки загорілася господарська споруда на території приватного подвір’я, пожежу ліквідували рятувальники.

Також безпілотником було атаковано Солонянську громаду Дніпровського району, де пошкоджено інфраструктуру та два житлові будинки. Через влучання FPV-дрону зафіксовано ураження в Грушівській громаді Криворізького району — понівечено приватний будинок.

