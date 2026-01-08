Інтерфакс-Україна
Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині підрозділи МВС працюють цілодобово в посиленому режимі, допомагають із підключенням об’єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення, розгорнуто понад 1,5 тис. "пунктів незламності" та наметів для обігріву, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Дніпропетровщина сьогодні переживає надзвичайно складні часи. росія свідомо тероризує один із найбільших регіонів України, намагаючись залишити людей без життєво необхідних ресурсів – світла, води та тепла", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі.

"Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліцейських, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки", - уточнив Клименко.

Він повідомив, що на Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 "пунктів незламності" та наметів для обігріву.

"Допомагаємо із підключенням об’єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення", - поінформував глава МВС.

Він також уточнив, що в громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців, а патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг.

Крім того Клименко зазначив, що у західних областях України вирує негода, ускладнений рух на дорогах та ожеледиця.

"Рятувальники та поліцейські допомагають водіям вибратися із заметів. До ліквідації наслідків стихії залучені майже сотня нарядів поліції та рятувальники ДСНС з технікою підвищеної прохідності", - написав міністр.

Він нагадав, що за даними гідрометеорологічного центру, складні погодні умови триватимуть ще близько тижня і закликав дотримуватися правил безпеки, бути уважними та не вирушати в далекі поїздки без нагальної потреби.

"Працюємо цілодобово. Разом подолаємо будь-які випробування", - резюмував глава МВС.

