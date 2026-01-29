Інтерфакс-Україна
Події
17:08 29.01.2026

Судитимуть правоохоронців, які спричинили смертельні ДТП, - ДБР

1 хв читати
Судитимуть правоохоронців, які спричинили смертельні ДТП, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудові розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо двох правоохоронців, які в різних регіонах України спричинили смертельні ДТП, внаслідок яких загинули четверо людей, в тому числі — дві неповнолітні.

В телеграм-каналі в четвер ДБР інформує, що у Полтавській області судитимуть уже колишнього поліцейського, який у місті Карлівка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив двох 17-річних сестер.

"Ще одну справу ДБР скерувало до суду щодо правоохоронця, який 15 січня 2025 року спричинив смертельну ДТП у Києві. Внаслідок аварії загинула сімейна пара", - йдеться в повідомленні відомства.

Теги: #дтп #правоохоронці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 25.01.2026
У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

14:07 25.01.2026
Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

14:02 17.01.2026
На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

20:23 16.01.2026
Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

18:00 08.12.2025
На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

15:15 20.10.2025
Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

13:30 15.10.2025
Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

15:42 26.09.2025
Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

15:55 05.09.2025
Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

13:08 01.09.2025
Керівник Львівської поліції щодо зброї, з якої вбили Парубія: на даний час не можемо надати інформацію

Керівник Львівської поліції щодо зброї, з якої вбили Парубія: на даний час не можемо надати інформацію

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через порушення прав людини та підтримку війни РФ проти України

СБУ: 15 років тюрми отримав експрацівник Рівненської АЕС, який встановив GPS-трекер для ворожої атаки на ЛЕП

Кабмін припинив угоду з Білоруссю про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах

МЗС Китаю: Ми не доливаємо оливи у вогонь в "українському конфлікті"

Поліція Мілана розслідує смерть українського ексбанкіра Адаріча – ЗМІ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Нацполіція: Нові підозри у найманстві і держзраді отримали бойовики ПВК "Вагнер"

У Путіна наразі говорять про можливість зустрічі із Зеленським лише у Москві

Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА