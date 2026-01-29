Судитимуть правоохоронців, які спричинили смертельні ДТП, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудові розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо двох правоохоронців, які в різних регіонах України спричинили смертельні ДТП, внаслідок яких загинули четверо людей, в тому числі — дві неповнолітні.

В телеграм-каналі в четвер ДБР інформує, що у Полтавській області судитимуть уже колишнього поліцейського, який у місті Карлівка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив двох 17-річних сестер.

"Ще одну справу ДБР скерувало до суду щодо правоохоронця, який 15 січня 2025 року спричинив смертельну ДТП у Києві. Внаслідок аварії загинула сімейна пара", - йдеться в повідомленні відомства.