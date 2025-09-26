Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям державного університету "Київський авіаційний інститут" у заволодінні понад 16,6 млн грн бюджетних коштів через 89 "мертвих душ", яким з січня 2021 року по серпень 2024 року постійно нараховувалась "зарплата", повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора трьом службовим особам ДУ "Київський авіаційний інститут" повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм у п'ятницю.

Слідством встановлено, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування. На роботу було оформлено 89 так званих "мертвих душ". Заробітна плата цим "працівникам" нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого кошти знімалися з банківських карток і привласнювалися учасниками схеми. У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки зазнала збитків на суму понад 16,6 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.