16:41 05.12.2025

Нардепці Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру – НАБУ

Фото: СБУ

Народній депутатці України (групи "За майбутнє") Анні Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру, повідомляє у п’ятницю Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис. "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Як повідомляє Служба безпеки України, депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря. Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності, йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що кваліфікується ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомлялось, нардепка Скороход, виключена у 2019 році з фракції "Слуга народу", повідомила про обшуки за місцем її проживання. Вона не уточнила, які правоохоронні органи проводять обшук і на підставі яких ухвал, але пообіцяла повідомляти про подальший розвиток подій.

Перед цим Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про викриття "злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України", не уточнивши імені депутатки. Джерела в правоохоронних органах підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Скороход.

Раніше повідомлялося, що Скороход фігурує на оприлюднених аудіозаписах по справі "Мідас" щодо корупції в енергосекторі: їй, зокрема, нібито пропонували написати депутатський запит. Сама вона спростувала свою причетність до справи, заявивши, що ніхто до неї з відповідною пропозицією не звертався. Щодо фігурантів справи, за її словами, вона не знає бізнесмена Тимура Міндіча, але знайома і працювала з ексміністром енергетики та юстиції Германом Галущенком та ексочільником АТ "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, з якими у неї були "виключно робочі відносини". Також нардепка повідомляла, що НАБУ і САП не зверталися раніше до неї по справі "Мідас".

Скороход раніше робила заяви про тіньові доплати народним депутатам від "Слуги народу".

