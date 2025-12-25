Інтерфакс-Україна
Події
19:07 25.12.2025

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

 НЕК "Укренерго" у пʼятницю обмежуватиме електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 26 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідкиросійських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

 

