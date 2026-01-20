Інтерфакс-Україна
Події
17:33 20.01.2026

ЧАЕС заживлена від ОЕС України після втрати зв’язку внаслідок атаки РФ у вівторок – Міненерго

Чорнобильська АЕС заживлена від Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, попри атаку під час масованого ракетно-дронового удару у ніч на 20 січня на вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження, повідомило Міністерство енергетики України.

"Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема, Новий безпечний конфайнмент (НБК) та сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП), заживлені від ОЕС у штатному режимі", – йдеться у заяві Міненерго у Телеграм у вівторок.

Воно наголосило, що радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Крім того, Міненерго вказало, що станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

"Прямої загрози для населення та довкілля наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі", – підкреслило міністерство.

Водночас воно наголосило, що такі дії агресора є абсолютно неприпустимими.

На його думку, це грубе та цинічне порушення всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки.

"Створюючи ризики знеструмлення об’єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту", – наголосило Міненерго.

Воно вкотре підкреслило необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему.

Як повідомлялося, перший віцепремʼєр-міністр енергетики Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорювали у понеділок необхідність позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ.

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури 1 жовтня 2025 року об’єкти Чорнобильської АЕС, зокрема, НБК та СВЯП, вже були тимчасово знеструмлені протягом приблизно трьох годин. Радіаційний фон не перевищував контрольних рівнів.

