Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

Держсекретар Міністерства оборони України Максим Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міністерстві енергетики.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Малашкін подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду державного секретаря міністра енергетики.

Згідно з нею, протягом 2025 року він отримав майже 1,4 млн грн заробітної плати в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів", а також трохи більше 376 тис. грн - в Міністерстві оборони.

Малашкін, зокрема, у 2018-2020 рр. був головою Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Декларацію подано у четвер зранку.

Як повідомлялося, 16 вересня 2025 року Кабінет міністрів призначив Максима Малашкіна держсекретарем Міноборони. Це відбулося після призначення міністром оборони Дениса Шмигаля 17 липня того ж року.

Міністром енергетики Верховна Рада призначила Шмигаля 14 січня 2026 року.

В середу колишня заступниця міністра розвитку громад і територій Валентина Москаленко, а з травня 2020 року по серпень 2025 року - радниця з питань регіональної політики тодішнього прем’єр-міністра Шмигаля, яка перейшла на роботу до Міноборони після його призначення, теж подала декларацію на посаду заступника міністра енергетики.