Український ринок пасивного вогнезахисту у 2025 році оцінено у $8-12 млн

Український ринок пасивного вогнезахисту в 2025 році, за попередньою оцінкою, складає в $8-12 млн, цьому частка імпортних матеріалів знизилася з 80% у 2016 році до 17% у 2025 році, повідомляє аналітичний центр Experts Club.

"Локальне виробництво знижує собівартість порівняно з імпортними аналогами, що особливо важливо для масштабних проектів відновлення", – цитується у матеріалі співвласник та директор "Ковлар Груп" Костянтин Калафат.

Згідно аналітичному дослідженню українського виробника засобів пасивного вогнезахисту – компанії "Ковлар Груп" на основі проміжних результатів Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі, за умови завершення бойових дій, ринок з 2026 року може зрости до $25 млн. Очікується, що у структурі попиту домінуватимуть спеціалізовані вогнезахисні фарби (70-80%), вогнезахисні штукатурки та плити – 5-10%; системи герметизації проходів та захисту комунікацій – 5-10%; вентиляційні, димові канали та засоби для захисту деревини – близько 5%. Додатковим драйвером може стати зростання потреби в епоксидних та поліуретанових вогнезахисних системах для нафтогазової інфраструктури, енергетики та стратегічних об’єктів – сегменті, який раніше обмежувався високою вартістю імпортних аналогів.

Experts Club зазначає, що на тлі війни та логістичних обмежень триває імпортозаміщення, а на ринку у 2025 році одночасно були присутні українські виробники та міжнародні бренди через постачальників та сертифіковані системи, зокрема, Ammokote, Hensotherm, Defens, Promapaint, Steelguard. Лідером сегменту у публічних оцінках називається "Ковлар Груп", яка заявляє про частку близько 65% ринку вогнезахисних матеріалів України та портфелі понад 25 позицій засобів вогнезахисту та супутніх матеріалів; серед помітних українських виробників також згадуються "Капітель Дніпро" та НВП "Спецматеріали".