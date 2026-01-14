ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

Фото: Unsplash

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) у межах програми EU4Business Guarantee Facility підписали нові угоди з державними ПриватБанком і Укрексімбанком, які мають розширити доступ малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні до фінансування загальним обсягом до EUR150 млн.

"В умовах надзвичайного тиску на економіку України забезпечення доступу до фінансування є критично важливим", – зазначила виконавча директорка ЄІФ Мар’ют Фалькстедт.

Згідно з повідомленням групи ЄІБ, гарантії мають забезпечити до EUR100 млн фінансування через ПриватБанк та до EUR50 млн – через Укрексімбанк. Очікується, що підтримку отримають понад 2,6 тис. підприємств, зокрема бізнес, який постраждав від війни або працює поблизу зон бойових дій, а також компанії, які належать ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, жінкам та молодим підприємцям або якими ці особи керують.

У групі ЄІБ зазначили, що угоди мають дати змогу банкам наростити кредитування на вигідніших умовах, зокрема зі зниженими вимогами до забезпечення, а підтримка є частиною ширшої допомоги Європейського союзу для МСБ у межах програми Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд.

За інформацією ПриватБанку, фінансування надаватиметься за рахунок EUR40 млн гарантії першої втрати, при цьому портфельна гарантія покриватиме 30-80% суми окремого кредиту, а договір діятиме до 19 червня 2040 року.

"Для нас це стратегічна угода, яка дозволяє масштабувати фінансування МСБ за підтримки європейських інституцій", – зазначила заступниця голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова.

Повідомляється також, що ПриватБанк обслуговує близько 60% українських підприємців, а з початку повномасштабної війни залучені гарантії міжнародних партнерів сукупно створили можливості профінансувати український бізнес майже на EUR1,5 млрд.

Як повідомлялося, за кількістю кредитів, які обслуговуються станом на 1 грудня під держгарантії на портфельній основі, лідирує, як і раніше, ПриватБанк – він видав 15,3 тис. кредитів на загальну суму 22,4 млрд грн, що становить 63% ліміту таких наданих йому гарантій, тоді як Укрексімбанк з 527 кредитами на 8,4 млрд грн, або 82% свого ліміту, замикає п’ятірку лідерів.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року досягли 866,9 млрд грн.

Державний Укрексімбанк за розміром активів є третім банком в Україні: за даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року вони становили 287,3 млрд грн.