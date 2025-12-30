Інтерфакс-Україна
Економіка
15:17 30.12.2025

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

Спеціальний фонд державного бюджету України у грудні отримав EUR83,6 млн кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках шести проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

Згідно з релізом, фінансування, зокрема, було залучено за такими проєктами: EUR22 млн – "Вища освіта України", EUR18,4 млн – "Програма розвитку муніципальної інфраструктури", EUR13,5 млн – "Модернізація української залізниці", EUR14,4 млн та EUR10,2 млн – "Міський громадський транспорт України 1 та 2", а також EUR5,15 млн – "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на розвиток транскордонних залізничних переходів у межах ініціативи Connecting Europe Facility, закупівлю рухомого складу громадського транспорту для Львова, Дніпра, Тернополя та Кременчука, а також будівництво транспортного депо у Львові. Крім того, фінансування забезпечує реалізацію заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів закладів вищої освіти, а також розвиток комунальної та муніципальної інфраструктури.

З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ уже надав Україні понад EUR860 млн в рамках вище зазначених проєктів. Зокрема, у 2025 році було залучено EUR52,5 млн для оновлення рухомого складу громадського транспорту в містах України, близько EUR31,4 млн для розвитку комунальної та муніципальної інфраструктури та EUR32,2 млн для здійснення заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів закладів вищої освіти. Загалом протягом цього року Уряд України залучив EUR144,6 млн кредитного фінансування від Банку.

Позики надаються у межах ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, яка передбачає залучення ресурсів під гарантії Європейської Комісії.

За даними Мінфіну, станом на грудень 2025 року кредитний портфель ЄІБ у державному секторі України налічує 27 чинних проєктів загальним обсягом EUR4,7 млрд, з яких 22 проєкти на суму EUR4 млрд перебувають на стадії реалізації. Загальний обсяг вибраних коштів у межах цих проєктів становить EUR3 млрд.

Теги: #єіб #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 26.12.2025
Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

14:07 26.12.2025
Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

17:28 24.12.2025
Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

15:35 22.12.2025
Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

10:25 20.12.2025
Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

14:58 05.12.2025
Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

16:11 04.12.2025
НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

18:57 24.11.2025
Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

13:47 22.11.2025
Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

ВАЖЛИВЕ

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

ОСТАННЄ

"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

