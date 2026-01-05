Інтерфакс-Україна
Події
14:51 05.01.2026

Мінфін продовжив терміни подання річної звітності для СПФМ на два тижні - до 25 січня

2 хв читати

Міністерство фінансів України з 1 січня 2026 року впровадило новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ), що передбачає повний перехід на онлайн-звітність та перенесення граничних термінів її подання на два тижні.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, граничний термін подання річної адміністративної звітності (форма звіту №2-фінмон) перенесено з 11 січня на 25 січня року, наступного за звітним.

Також внесено зміни до порядку формування звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: дедлайн подання продовжено з 11 січня до 25 січня. На п’ять днів також продовжено термін подання виправленого звіту у разі виявлення помилок: тепер суб’єкти моніторингу можуть подати уточнені дані разом із поясненнями не пізніше ніж 30 січня.

Відтепер звітність за формою № 2-фінмон можна надсилати виключно в електронній формі через єдиний вебпортал використання публічних коштів. Також передбачено резервний механізм на випадок виникнення технічних збоїв у роботі порталу: у разі офіційного повідомлення Мінфіну про неможливість подання даних через сайт, звітність може бути подана у форматі Excel на електронну пошту відомства.

Новий порядок звітування скасовує зобов'язання додавати супровідні листи до основного звіту та змінює процедуру подання пояснень до виправлених форм.

Ці зміни поширюються на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Мінфін, зокрема на аудиторів, бухгалтерів, рієлторів, організаторів азартних ігор та торговців дорогоцінними металами.

В Мінфіні переконані: впровадження електронного формату з автоматичними логічними перевірками покликане мінімізувати ризики технічних помилок і штрафних санкцій для бізнесу.

Теги: #звітність #спфм #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 30.12.2025
Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

16:04 26.12.2025
Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

14:07 26.12.2025
Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

17:28 24.12.2025
Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

15:35 22.12.2025
Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

10:25 20.12.2025
Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

14:58 05.12.2025
Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

16:11 04.12.2025
НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

18:57 24.11.2025
Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

13:47 22.11.2025
Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

Просування окупантів на минулому новорічному тижні сповільнилося удвічі – DeepState

На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

Тво голови СБУ Хмара на початку повномасштабної війни брав участь у звільненні Київщини, в "Альфі" – з 2011р

Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби

Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА