Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

Міністерство фінансів України працює над спрощенням адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) для платників єдиного податку (ЄП), пропонує максимально автоматизувати процеси та зробити 2027 рік перехідним.

Про це йдеться на сайті Мінфіну за підсумками зустрічі заступниці міністра фінансів Світлани Воробей та нардепа, голови підкомітету з питань взаємодії держави та бізнесу Ігора Марчука.

"Ми почули побоювання бізнесу щодо блокування накладних та ризиковості. Наразі ми виписуємо норми так, щоб максимально убезпечити сумлінних підприємців та забезпечити підтвердження податкового кредиту без невиправданого тиску", – наводяться в публікації слова Воробей.

Вона повідомила, що в межах переходу на сервісну модель Мінфін та Державна податкова служба (ДПС) планують запровадити механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для тих ФОПів, чий обсяг операцій перевищив встановлений поріг. Така реєстрація відбуватиметься на основі даних звітності та РРО без необхідності подання паперових заяв до ДПС. Крім того, для підприємців, які досягли ліміту оподатковуваних операцій за останні 12 місяців, передбачено спеціальний період для накопичення податкового кредиту.

Адміністрування податку планується здійснювати через електронний кабінет платника, де декларації будуть попередньо заповнюватися автоматично на основі даних РРО та податкових накладних. Для спрощення роботи ФОПів звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

Воробей також повідомила, що 2027 рік пропонується визначити як перехідний період. У цей час держава зосередиться на навчанні підприємців та тестуванні нових програмних рішень, а санкції за помилки в адмініструванні ПДВ застосовуватися не будуть.

Проте представники бізнесу, присутні під час зустрічі, розкритикували пропозиції Мінфіну.

"ПДВ - це не просто "20% зверху". Це податкове зобов’язання мінус податковий кредит. І от із кредитом починається цирк. Купив товар у неплатника - кредиту нема. Купив у фізособи - нема. Оренда, маркетинг, послуги - ще доведи, що це витрати, які податкова визнає. Тобто платити ти будеш, а відшкодовувати - як пощастить", - сказала співзасновниця Альянсу регіональних об’єднань малого бізнесу (РОБМ) Леся Золотарьова.

Вона також висловила скепсис щодо тривалості мораторію на штрафи та зауважила, що посилання на вимоги Директиви 112 ЄС потребують ретельнішого аналізу, адже європейські норми має бути адаптовано без шкоди для мікробізнесу.

Крім того, Золотарьова вказала на необхідність суттєвого технічного оновлення функціоналу електронного кабінету платника перед впровадженням таких масштабних змін.

Заступниця голови ГО "Мікробізнес Хмельниччини" Тетяна Слащук наголосила, що запропоновані Мінфіном зміни щодо оподаткування ФОПів створює додаткове навантаження: постає потреба наймати бухгалтера, потреба в адмініструванні та звітності, ризики штрафів у майбутньому, касові розриви. Це все зрештою впливатиме на ціну для споживача.

"Малий бізнес не друкує гроші. Він просто перекладає витрати на ціну товару чи послуги. Тому всі розмови щодо відсутності впливу - відверта маніпуляція. Вплине. І дуже швидко", - наголосила Слащук.

До обговорення долучився й засновник групи ІТ-компаній Fractal Артем Бородатюк. За його словами, в умовах дефіциту кадрів бізнесу буде важко найняти бухгалтера, що допоможе впоратися з новими зобовʼязаннями. Таким чином, частина просто не знайде фахівця, частина не потягне вартість, решта підуть в тінь.

"Далі ми побачимо те, що вже бачили: зросте дроблення бізнесу, ФОПи почнуть відкривати "на родичів", реальні обороти не відповідатимуть заявленим. У підсумку - повернення до готівки, від чого країна роками намагалася відійти. Тобто рішення, яке нібито має боротися з тінню, фактично виступить фактором регресу та відкотить нас на десятки років", - пояснив він.

Національна бізнес-коаліція ММБ заявила, що протидія дробленню бізнесу не повинна перетворитися на війну з мікропідприємництвом, а запропоновані Мінфіном рішення врешті решт призведуть до більшого дроблення та подальшої тінізації малого бізнесу.

"Україні потрібна якісна податкова політика, яка відокремлює штучні схеми від легального бізнесу, націлюється на організаторів схем, а не на окремих ФОПів, і водночас зберігає простоту та привабливість ССО для мільйонів українських підприємців", - підкреслили в ММБ.

Як повідомлялося, Мінфін 18 грудня опублікував для обговорення проєкт закону щодо реєстрації платників ЄП, якими є ФОПи 1-3 групи, платниками ПДВ, у разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій у розмірі 1 млн грн.

Мінфін пропонує розпочати дію закону з 1 січня 2027 року і вважає, що такий термін забезпечить бізнесу достатній час для адаптації та налаштування процесів без зайвого стресу.

