Шмигаль закликав фокусуватися на встановленні генерації, а не накопичувачів

Встановлення генеруючого обладнання для України сьогодні важливіше, ніж накопичувачів, оскільки вони також потребують електроенергії, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Батареї (накопичення – ЕР) завозять. Працює низка програм підтримки бізнесу і ОСББ, зокрема, програми грантового відшкодування. Тому можна закуповувати і батареї, і генератори. Але генератори сьогодні важливіше, бо є дефіцит генерації, і батареї не завжди можна повністю зарядити. Сьогодні в Україну важливіше завозити обладнання, яке згенерує, а не накопичує", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

"За можливості закликаємо всіх генерувати, а не накопичувати", – наголосив він.