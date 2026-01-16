Інтерфакс-Україна
Події
13:47 16.01.2026

Шмигаль закликав фокусуватися на встановленні генерації, а не накопичувачів

1 хв читати

Встановлення генеруючого обладнання для України сьогодні важливіше, ніж накопичувачів, оскільки вони також потребують електроенергії, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Батареї (накопичення – ЕР) завозять. Працює низка програм підтримки бізнесу і ОСББ, зокрема, програми грантового відшкодування. Тому можна закуповувати і батареї, і генератори. Але генератори сьогодні важливіше, бо є дефіцит генерації, і батареї не завжди можна повністю зарядити. Сьогодні в Україну важливіше завозити обладнання, яке згенерує, а не накопичує", – сказав Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

"За можливості закликаємо всіх генерувати, а не накопичувати", – наголосив він.

Теги: #генерація #накопичення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 16.01.2026
Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

12:43 15.01.2026
НКРЕКП запровадила оновлену модель запуску об'єктів розподіленої генерації

НКРЕКП запровадила оновлену модель запуску об'єктів розподіленої генерації

16:35 01.12.2025
Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

23:14 05.11.2025
Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

14:31 04.11.2025
Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

12:29 24.10.2025
Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

12:31 17.10.2025
Міністр соцполітики вважає передчасним впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи

Міністр соцполітики вважає передчасним впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи

19:08 11.09.2025
Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

13:35 18.08.2025
Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

Україна в 2025р ввела 600 МВт розподіленої генерації, до кінця року очікується ще приблизно 800 МВт – Гринчук

18:21 15.07.2025
Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

Україна відновила понад 50% пошкодженої генерації, темпи закачування газу в ПСГ в 1,5 раза перевищують торішні – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

ОСТАННЄ

Бабак: Продовження зимових канікул призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму

Низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби через обрив контактного дроту

Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

Шмигаль: Ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, а бетонний саркофаг для трансформатора – менше $3 млн

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

Українці в морозну погоду частіше купляють засоби для прибирання снігу, автомобільні омивачі й термобілизну – "Епіцентр"

Доводиться працювати в куртці, в кабінеті прохолодно – Шмигаль

Тимошенко в суді: Прошу не обирати мені запобіжний захід, кроку не зроблю зі своєї країни

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Поліцейські повідомили нові підозри у справі "Юнігран" за незаконне відшкодування ПДВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА