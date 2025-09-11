Інтерфакс-Україна
Економіка
19:08 11.09.2025

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

Україна до початку осінньо-зимового періоду 2025/2026 років має підготувати 17,6 ГВт доступної потужності, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко у Запоріжжі в четвер.

"Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах. До навантаження в ОЗП маємо підготувати 17,6 ГВт доступної потужності", – написала Гринчук у своєму Facebook.

Вона зазначила, стосовно енергетики підготовка до ОЗП відбувається з дотриманням встановлених термінів, а за окремими заходами навіть з випередженням графіка. Зокрема, за її словами, активно розвивається розподілена генерація.

"В цьому році компаніями вже введено 194,11 МВт нових потужностей розподіленої генерації. До кінця року планується ще 383,54 МВт", – зазначила Гринчук.

Вона уточнила, що енергетичні компанії та регіони реалізують проєкти із встановлення газотурбінних та газопоршневих установок із залученням допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA, Світового банку тощо.

Міністерка енергетики вказала, що прораховуються всі можливі сценарії, аби максимально підготувати нашу енергосистему до наступної зими.

"Продовжуємо координувати наші дії з усіма державними відомствами, установами та органами місцевої влади, щоб мінімізувати будь-які ризики дефіцитів потужності та забезпечити українців теплом, газом та світлом цієї зими", – підкреслила очільниця Міненерго

 

Теги: #озп #підготовка #генерація

