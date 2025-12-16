Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

Британія має посилити підготовку для стримування потенційного конфлікту, зокрема з боку Росії, заохочуючи громадян в готовності до бою, збільшуючи промислові потужності з виробництва озброєнь та розвиваючи відповідні навички, повідомляє Reuters опираючись на слова очільника британських збройних сил.

Головний маршал авіації Річард Найтон, начальник штабу оборони, повідомив аналітичному центру RUSI, що Британія ще не відчула загрозу з боку Росії "настільки гостро, як багато наших союзників у Європі", які вже збільшили закупівлі оборонної продукції та, в деяких випадках, повернулися до форми національної служби.

На його думку, слова були спрямовані на те, щоб заохотити уряд і населення серйозніше ставитися до загрози можливого ширшого конфлікту та діяти швидше.

"Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що воно прагне кинути виклик, обмежити, розділити і врешті-решт зруйнувати НАТО", — сказав Найтон.

Він додав, що Британія повинна заохочувати більше людей бути готовими до бою у регулярній армії та резерві, збільшувати потужності промисловості для поповнення та переозброєння, а також розвивати навички, необхідні оборонній промисловості.

"Сини та доньки, колеги, ветерани… усі матимуть свою роль. Будувати. Служити. І, якщо буде потрібно, боротися. І більше родин дізнаються, що означає жертвувати заради нашої нації", — зазначив він.

За його словами, хоча метою залишається уникнення війни.

