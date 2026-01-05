Інтерфакс-Україна
13:33 05.01.2026

ДШВ ЗСУ: Ворог намагається взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця, бійці 81 оаембр їм цього не дозволяють

Загальна обстановка у районі відповідальності 81 оаембр, відомої своїми діями на Донбасі, зокрема біля Сіверська та на Сіверському Донці, залишається напруженою: ворог намагається взяти під контроль прибережну частину річки – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ, до складу яких входить бригада.

"Загальна обстановка у районі відповідальності 81 оаембр залишається напруженою. Противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється також про активізацію ворога з боку населеного пункту Ямпіль. "В більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитись на прибережній території", - зазначає пресслужба.

Окрім цього, за даними ДШВ, ворог намагається підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно східної околиці населеного пункту Дронівка та у Серебрянському лісництві.

"Основна мета ворога – взяти під контроль прибережну частину Сіверського Донця – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закітне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА і контролювати логістичне забезпечення", - зазначили у ДШВ.

"Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та наносити миттєвого ураження як по живій силі противника, так і по статичних цілях. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, які знаходяться у смузі відповідальності", - наголосили у пресслужбі ДШВ.

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада (81 ОАеМБр) — це бойовий Десантно-штурмових військ, який бере активну участь у захисті України від російської агресії, відомий своїми діями на Донбасі, зокрема біля Сіверська та на Сіверському Донці.

