Події
00:35 07.01.2026

Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що повідомила європейських союзників України та американську делегацію про те, що виключає можливість відправлення італійських сухопутних військ до Києва як частини гарантій безпеки після досягнення угоди про припинення вогню з Росією.

"Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що послідовно робилося раніше, прем'єр Мелоні повторила низку важливих пунктів позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ на місці", - йдеться у повідомленні на сайті італійського уряду після зустрічі "Коаліції охочих".

За словами Мелоні, "конструктивна та конкретна зустріч надала можливість підтвердити високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, а також була присвячена вдосконаленню гарантій безпеки, натхненних статтею 5 Атлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія".

"Ці гарантії стануть частиною ширшого пакету угод, які будуть ухвалені у тісній координації з Вашингтоном для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та добре структурований механізм моніторингу бажаного припинення вогню та зміцнення українських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.governo.it/en/articolo/coalition-willing-leaders-meeting/30699

Теги: #позиція #італія #париж #коаліція

