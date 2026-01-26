Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) вже затверджено, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

Згідно з повідомленням Комітету, до складу офіційної делегації увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Зокрема, збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

"Поіменний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України для участі в Іграх був сформований за поданням національних федерацій з олімпійських видів спорту, згідно міжнародних кваліфікаційних вимог і національної системи відбору", - додали в НОК.

У Міністерстві молоді і спорту додали, що атлети змагатимуться в 11 з 16 видів спорту. Українці братимуть участь у змаганнях з біатлону (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джіма, Дарина Чалик, Олександра Меркушина); з гірськолижного спорту (Дмитро Шеп'юк, Анастасія Шепіленко); лижне двоборство (Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець); з санного спорту (Антон Дукач, Андрій Мандзій (одномісні сани), Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура (двомісні сани), Юліанна Туницька, Олена Смага (одномісні сани), Олена Стецків та Олександра Мох (двомісні сани).

Також українькі спортсмени братимуть участь в лижних гонках (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Ноприєнко, Дарина Мігаль); скелетоні (Владислав Гераскевич); сноубордингу (Аннамарі Данча); стрибках на лижах з трампліна (Євген Марусяк, Віталій Калініченко); фігурному катанні на ковзанах (Кирило Марсак); шорт-треку (Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко), фристайлі (Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов, Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр та слоупстайл).

До членів штабу нацзбірної команди, серед інших, увійли: міністр молоді та спорту України Матвій Бідний (керівник делегації від міністерства), президент НОК Вадим Гутцайт (керівник делегації від НОК), а також заступники міністра спорту Вікторія Рясна і Олексій Нікітенко та інші.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляє, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпійські іграх 2026 року, але не хоче давати прогнозів.