Україна закликала Міжнародну федерацію пейнтболу відсторонити російських спортсменів від змагань

Міністерство молоді та спорту України та Федерація пейнтболу України звернулися до президента Міжнародної федерації пейнтболу Лаурента Хамета із закликом переглянути рішення щодо можливого відновлення прав федерацій пейнтболу РФ та допуску спортсменів із Росії до міжнародних командних змагань.

"Звернення стосується інформації про те, що під час щорічної конференції Міжнародної федерації пейнтболу (UPBF), керівні органи планують розглянути питання про повернення російських федерацій до складу повноправних членів організації та їхніх спортсменів - до міжнародної пейнтбольної спільноти", - йдеться в повідомленні Мінспорту на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що українська сторона наголошує, що РФ вже понад десять років веде гібридну війну проти України, а з 24 лютого 2022 року здійснює повномасштабну збройну агресію.

Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення спортивна спільнота України втратила сотні спортсменів і тренерів, а також росіяни знищили або пошкодили понад 800 об’єктів спортивної інфраструктури.

"Українська сторона заявила, що допуск спортсменів російської федерації до міжнародних командних змагань є неприйнятним і підриває довіру до міжнародного спортивного руху. Збірні команди російської федерації, наголошується в заяві, не мають права брати участь у змаганнях UPBF, а будь-які рішення про їхній допуск є неприйнятними та підривають довіру до міжнародного спортивного руху", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Україна сподівається, що міжнародні спортивні інституції залишатимуться відданими принципам миру, справедливості, дотримання міжнародного права та підтримки спортсменів, які сьогодні продовжують боротьбу за життя, свободу й гідність.