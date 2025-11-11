Інтерфакс-Україна
Спорт
14:52 11.11.2025

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

Міністерство молоді і спорту України позбавило самбіста Максима Риндовського спортивних звань.

Згідно з наказом міністерства Риндовський позбавлений звань: "Майстер спорту України" з боротьби самбо і боротьби Кураш, "Майстер спорту України міжнародного класу" з боротьби самбо і "Заслужений майстер спорту України" з боротьби самбо.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 року Риндовський виїхав з України. Пізніше, в серпні 2025 року він заявив, що про прагнення виступати під російським прапором на міжнародному рівні.

