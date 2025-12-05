Інтерфакс-Україна
Спорт
21:51 05.12.2025

Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

1 хв читати
Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

У столиці США відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року, під час якого визначили, що у разі перемоги в плейоф збірна України потрапить до групи F, турнір відбудеться з 11 червня до 11 липня у США, Канаді та Мексиці, повідомляє Суспільне Спорт.

На момент жеребкування були відомі 42 учасники, ще шість визначаться у березні під час плейоф. Європа делегує чотирьох переможців плейоф, одним із яких може стати збірна України.

Згідно з результатами жеребкування, переможець європейського плейофу (Україна/Швеція/Польща/Албанія) потрапить до групи F, де змагатиметься з Нідерландами, Японією та Тунісом.

За підсумками жеребкування переможець плейоф (Україна/Швеція/Польща/Албанія) зіграє у групі F, де суперниками стануть Нідерланди, Японія та Туніс.

Кошики формували за рейтингом ФІФА, окрім приймаючих країн. Представників плейоф — як європейського, так і міжконтинентального — віднесли до останнього кошика. Головним обмеженням стало недопущення в одній групі більше двох збірних з Європи та трьох з інших конфедерацій.

 

Теги: #чс #жеребкування #результати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

15:01 20.11.2025
Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

19:21 10.11.2025
Мінцифри презентувало результати роботи проекту безбар’єрних ЦНАПів: Облаштування реалізоване на 72%

Мінцифри презентувало результати роботи проекту безбар’єрних ЦНАПів: Облаштування реалізоване на 72%

20:06 01.11.2025
У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

18:22 23.10.2025
Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

02:02 29.09.2025
Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

18:12 18.09.2025
Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

00:40 04.09.2025
Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

17:56 29.08.2025
Україна закликає МОК не допустити російську лучницю Гомбоєву до участі в чемпіонаті світу

Україна закликає МОК не допустити російську лучницю Гомбоєву до участі в чемпіонаті світу

18:18 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

ВАЖЛИВЕ

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

ОСТАННЄ

Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Президент НОК увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор-2027

Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

Україна закликає МОК та Міжнародний союз ковзанярів перевірити порушення "нейтрального статусу" російських спортсменів

Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла Чемпіонат Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА