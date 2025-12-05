Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

У столиці США відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року, під час якого визначили, що у разі перемоги в плейоф збірна України потрапить до групи F, турнір відбудеться з 11 червня до 11 липня у США, Канаді та Мексиці, повідомляє Суспільне Спорт.

На момент жеребкування були відомі 42 учасники, ще шість визначаться у березні під час плейоф. Європа делегує чотирьох переможців плейоф, одним із яких може стати збірна України.

Згідно з результатами жеребкування, переможець європейського плейофу (Україна/Швеція/Польща/Албанія) потрапить до групи F, де змагатиметься з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Кошики формували за рейтингом ФІФА, окрім приймаючих країн. Представників плейоф — як європейського, так і міжконтинентального — віднесли до останнього кошика. Головним обмеженням стало недопущення в одній групі більше двох збірних з Європи та трьох з інших конфедерацій.