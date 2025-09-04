Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна працює над гарантіями безпеки як у форматі коаліції охочих, так і у двосторонніх форматах із партнерами, це обговорювалося під час візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Франції, де також йшлося про оборонну підтримку та євроінтеграційний трек.

У Копенгагені відбулася зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. "Особлива та детальна увага – гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі коаліції охочих, і у двосторонніх форматах із партнерами. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі", – повідомив Єрмак.

Під час візиту обговорювали також інвестиції у виробництво озброєння та розвиток спроможностей PURL. Україна вже має понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у США та розраховує на продовження цієї ініціативи.

У Франції Зеленський провів переговори з президентом Емманюелем Макроном, де сторони узгодили позиції напередодні засідання лідерів коаліції охочих. Обговорювали реальний зміст гарантій безпеки, оборонну підтримку, посилення антиросійських санкцій, залучення заморожених активів РФ та євроінтеграцію України.

"Продовжуємо координацію з нашими союзниками. Попереду – коаліція охочих, зустріч та перемовини, і звісно, контакти з американською стороною. Важливо наблизити стійкий мир", – наголосив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6903