Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність української сторони до візиту до США для продовження переговорів щодо наближення миру, якщо буде " відповідний сигнал з американського боку".

"Україна виступає за максимальну динаміку переговорного процесу … як президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення, наближення справедливого миру для України", - сказав він на пресконференції з чеським колегою у пʼятницю у Києві.

Сибіга нагадав, що в Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Президент України Володимир Зеленський очікує на детальний звіт від керівника делегації і членів делегації щодо прогресу у переговорах.

"(…)а ми маємо саме прогрес. Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками", - наголосив міністр.

Також він зазначив, що "маємо тепер ще розуміння безпекових гарантій".

"Якщо буде відповідний сигнал з американського боку, українська сторона готова відбути для продовження перемовин в США", - заявив Сибіга.