15:15 31.01.2026

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Фото: https://www.iaea.org/

Українські АЕС тимчасово зменшили потужність вранці в суботу після того, як технологічна проблема в енергосистемі вплинула на лінії електропередач, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Чорнобильська АЕС на короткий час втратила все зовнішнє електропостачання. Україна працює над стабілізацією енергосистеми та відновленням потужності; прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація залишається нестабільною", – цитуються його слова у соцмережі X.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепремʼєр-міністра енергетики України Дениса Шмигаля у Телеграмі, в суботу о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Міністр зазначив, що були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Наразі електропостачання поступово відновлюється.

