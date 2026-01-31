Інтерфакс-Україна
14:52 31.01.2026

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

У м. Златопіль, що у Лозівському районі Харківської області, внаслідок стрибка напруги під час відновлення електропостачання вийшло з ладу електротехнічне обладнання на п’яти з шести котелень, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

"На жаль, ця несправність тимчасово унеможливлює роботу котелень навіть за використання резервних генераторів. Фахівці Теплових мереж — електрики, енергетики та інші спеціалісти — вже працюють над усуненням поломок. Проте для відновлення роботи котелень потрібен певний час", - написав Бакшеєв у телеграм-каналі.

 

