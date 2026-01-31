Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві відновили роботу Оболонсько–Теремківська лінія (М2, "синя") та Сирецько–Печерська лінія (М3, "зелена") гілки метрополітену зі збільшеними інтервалами, на Святошинсько–Броварській лінії (М1, "червона") тривають перевірки систем безпеки після подачі електроенергії, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі. Поїзди курсують: "синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки"; "зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець". На "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

Зазначається, що поїзди курсують з інтервалами: "зелена" лінія – 6 хв; "синя" лінія – 13-15 хвилин.