Від Грузії до Києва: у столиці відкриють масштабну виставку Темо Свірелі

Фото: пресслужба Київська картинна галерея

3 лютого у Національному музеї “Київська картинна галерея” відкривається масштабний виставковий проєкт “ADAMIANEBI / ЛЮДИ / PEOPLE”, присвячений грузинсько-українському художнику Темо Свірелі, чия творчість сформувалася під впливом воєнних катастроф, вимушеного переселення та життя між культурами.

Як повідомили організатори , експозиція об’єднує 15 робіт різних років — від полотен, створених після грузинсько-російської війни у 1990-х, до серії “Люди”, над якою митець працював напередодні смерті у 2014 році, на початку повномасштабної агресії росії проти України.

Свірелі понад 20 років жив у Києві. Досвід втрати дому та еміграції став для нього ключовим художнім мотивом. Його персонажі - люди, які проходять крізь історичні злами, зберігаючи внутрішню гідність, - сформували впізнавану образну мову митця.

Проєкт охоплює живопис, графіку, колажі, друк та фотоінсталяції. У творах поєднуються абстрактні й фігуративні образи, а серед героїв — воїни, царі, діти, міфічні істоти та театральні персонажі, що апелюють до колективної памʼяті, міфів і травматичного досвіду ХХ–ХХІ століть.

Окремою подією стане передача однієї з робіт художника до фондів музею — це буде перший твір Свірелі в колекції Національного музею “Київська картинна галерея” та важливий крок у фіксації його спадщини в українському музейному просторі.

Висловлювання самого митця, за словами кураторів, залишається ключем до розуміння експозиції:

“Я хотів створити образ персонажа, який переживає зміни, не втрачаючи людяності та не втрачаючи своєї мрії” - Tемо Свірелі.

Кураторами виставки виступили Вероніка Щукіна та Олександра Рижова. Проєкт реалізовано за участі Фундації Темо Свірелі. Інформаційний супровід забезпечує Марія Думіна, за SMM та візуальний контент відповідає Олександра Кабакова, дизайн розробила Марія Мороз, технічну реалізацію здійснили Валерій Гниденко та Григорій Вінокур.

Для відвідувачів музей працює з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга), у вівторок — до 19:00. Вартість повного квитка становить 100 грн, пільгового — 50 грн