У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

У складі членів журі національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці "Євробачення Україна" в мережі Facebook, до складу журі нацвідбору "Євробачення-2026" увійшли: переможниця "Євробачення-2004", співачка Руслана; співачка та сонграйтерка Злата Огнєвіч; український композитор і співак, соліст гурту "The Maneken" Євген Філатов; генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов і режисер і хореограф-постановни Костянтин Томільченко.

Членами журі нацвідбору "Євробачення-2023" були лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, в 2024 року в журі нацвідбору були артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, в 2025 році по результатам голосування в "Дії" членами журі стали співачка Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", що відбудеться" 14 травня.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".