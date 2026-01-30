Інтерфакс-Україна
Культура
10:51 30.01.2026

У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

1 хв читати
У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко
Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

У складі членів журі національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці "Євробачення Україна" в мережі Facebook, до складу журі нацвідбору "Євробачення-2026" увійшли: переможниця "Євробачення-2004", співачка Руслана; співачка та сонграйтерка Злата Огнєвіч; український композитор і співак, соліст гурту "The Maneken" Євген Філатов; генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов і режисер і хореограф-постановни Костянтин Томільченко.

Членами журі нацвідбору "Євробачення-2023" були лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, в 2024 року в журі нацвідбору були артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, в 2025 році по результатам голосування в "Дії" членами журі стали співачка Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", що відбудеться" 14 травня.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Теги: #євробачення #журі #нацвідбір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 29.01.2026
Оголошено ведучих "Євробачення-2026"

Оголошено ведучих "Євробачення-2026"

11:06 23.01.2026
Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2026" будуть Нікітюк і Мірошниченко

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2026" будуть Нікітюк і Мірошниченко

13:58 22.01.2026
Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

13:27 22.01.2026
Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

17:00 20.01.2026
Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

15:09 20.01.2026
"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

13:26 18.01.2026
Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

19:28 15.01.2026
"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

17:15 15.01.2026
"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

18:19 14.01.2026
Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Премія Читомо–2025 оголосила переможців

Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

Кінотеатр "Жовтень" відзначає 95 років з дня відкриття

Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з народною артисткою України

Зірки "Бриджертонів" звернулися до українців

Тарабарова прокоментувала результати України на "Дитячому Євробаченні"

Печери Києво-Печерської лаври - в стабільному стані після російського обстрілу, але це може змінитися, - гендиректор

УКФ спільно з 1 Корпусом НГУ "Азов" запускають грантову програму для проєктів, що осмислюють досвід війни

Верховний Суд підтвердив законність внесення пивоварного заводу Карла Шульца до переліку об’єктів культурної спадщини Києва

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до переліку номінантів Премії Гільдії сценаристів Америки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА