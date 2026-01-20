Інтерфакс-Україна
Культура
15:09 20.01.2026

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"
Фото: https://www.facebook.com

Суспільне мовлення та Starlight Production презентували макет сцени національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

Згідно з повідомленням мовника в мережі Facebook, серед цьогорічних змін: журі сидітиме збоку сцени; зникає традиційний великий стіл; з’явиться балкон, де розмістяться фіналісти.

Як видно на опублікованих фото, сцена матиме мультимедійні екрани, багато різноманітної світлової техніки, а також буде фан-зона для глядачів.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

