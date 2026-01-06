Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого - "Суспільне"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Фіналу нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого, повідомив Суспільний мовник.

"7 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2026", під час якого Суспільне мовлення і Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що долучитися до збору й задонатити за QR-кодом та посиланням можна вже зараз, а також під час трансляції фіналу нацвідбору на платформах мовника: телеканалі "Суспільне Культура"; ютуб-каналі "Євробачення Україна"; сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Повний список учасників фіналу нацвідбору буде оприлюднено до 15 січня.