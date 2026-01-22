Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Фото: https://www.instagram.com

Українська співачка Jerry Heil заявила, що проти неї можуть здійснювати інформаційний тиск з метою винести її з Національного відбору на «Євробачення-2026». Про це артистка розповіла в Instagram-stories , зазначивши, що в мережі можуть поширювати неправдиві твердження про нібито її байдужість до зборів на користь Збройних сил України.

За словами Jerry Heil, подібні «вкиди» мають на меті дискредитувати її участь у конкурсі та вплинути на думку публіки. Вона підкреслила, що це не відповідає дійсності, і нагадала про свою реальну підтримку благодійних ініціатив.

Виконавиця уточнила, що її брат служить у ЗСУ, і вона регулярно робить внески на його збори, а також закликає до цього своїх підписників. Jerry Heil наголосила, що будь-які повідомлення про нібито «відсутність підтримки» є неправдивими.

Артистка також нагадала про свою участь у великих благодійних проєктах, серед яких підтримка збору коштів під час Євробачення-2024, коли вона разом з alyona alyona долучилася до збору 10 мільйонів гривень на відбудову гімназії, зруйнованої російськими окупантами.

Jerry Heil закликала підписників не довіряти фейковій інформації та перевіряти факти через офіційні джерела.