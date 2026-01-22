Інтерфакс-Україна
Культура
13:58 22.01.2026

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026


Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026


Українська співачка Jerry Heil заявила, що проти неї можуть здійснювати інформаційний тиск з метою винести її з Національного відбору на «Євробачення-2026». Про це артистка розповіла в Instagram-stories, зазначивши, що в мережі можуть поширювати неправдиві твердження про нібито її байдужість до зборів на користь Збройних сил України. 

За словами Jerry Heil, подібні «вкиди» мають на меті дискредитувати її участь у конкурсі та вплинути на думку публіки. Вона підкреслила, що це не відповідає дійсності, і нагадала про свою реальну підтримку благодійних ініціатив. 

Виконавиця уточнила, що її брат служить у ЗСУ, і вона регулярно робить внески на його збори, а також закликає до цього своїх підписників. Jerry Heil наголосила, що будь-які повідомлення про нібито «відсутність підтримки» є неправдивими. 

Артистка також нагадала про свою участь у великих благодійних проєктах, серед яких підтримка збору коштів під час Євробачення-2024, коли вона разом з alyona alyona долучилася до збору 10 мільйонів гривень на відбудову гімназії, зруйнованої російськими окупантами.

Jerry Heil закликала підписників не довіряти фейковій інформації та перевіряти факти через офіційні джерела. 

Теги: #євробачення #jerry_heil

