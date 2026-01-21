Інтерфакс-Україна
18:26 21.01.2026

В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

Фото: Пресслужба

В український прокат 22 січня, у День Соборності України, виходить фільм Вічник — екранізація роману Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» про карпатського мольфара Андрія Ворона, повідомили творці стрічки.

Режисером картини виступив Іван Ніколайчук, для якого це повнометражний дебют. Робота над фільмом тривала понад десять років, а зйомки були завершені вже під час повномасштабної війни.

Фільм розповідає історію реального карпатського мольфара Андрія Ворона, який прожив 104 роки, брав участь у боротьбі за Карпатську Україну, пройшов через сибірські табори та повернувся до рідних гір. Водночас стрічка не зосереджується на біографічній хронології, а пропонує філософське осмислення людської стійкості, внутрішньої тиші та здатності зберегти себе в умовах постійних випробувань.

За словами режисера, його цікавила не стільки історія подій, скільки питання, як людині пройти через крайні обставини й не втратити людяність.

Головну роль у різні періоди життя героя виконали Павло Текучєв та Олег Мосійчук. Для підготовки до ролі молодого Ворона Павло Текучєв провів кілька днів на самоті в Карпатах.

Зйомки фільму проходили в Карпатах, на Буковині, Київщині та Житомирщині і тривали кілька сезонів — зокрема, для фіксації різних природних станів і пір року.

«Вічник» став першою українською стрічкою, створеною з використанням технології об’ємного звуку Dolby Atmos. Музичний супровід включає твори Мирослава Скорика у виконанні Національного хору ім. Г. Верьовки та Національного президентського симфонічного оркестру, а також композиції гурту «Піккардійська Терція».

Візуальну та художню якість фільму раніше відзначали кінокритики на міжнародних кінофестивалях в Одесі та Варшаві.

Виробництво стрічки здійснила компанія Constant Production.

