Фентезі-прем’єра грудня: "Лускунчик і Мишачий король" на сцені "Замку на горі"

Вражаюча прем’єра грудня: фантастична історія про "Лускунчика і Мишачого короля" з’явиться в новому всесвіті на сцені театру "Замок на горі"
7 грудня 2025 року Київський академічний театр ляльок "Замок на горі" представить найочікуванішу зимову премʼєру — сучасну фентезі-адаптацію легендарного "Лускунчика" режисера Слави Жили.
Вистава "Лускунчик і Мишачий король" розповість історію про химерний сон Марі Штальбаум, сповнений магії та сміливих режисерських рішень, де поєднано естетику відеоігор, казковий екшн, атмосферу дитячих сновидінь і… масштабну сніжкову битву в залі.
Це не просто вистава — це новорічна пригода, в якій оживають мрії, а добро знову перемагає темряву.
Казка у новому прочитанні
"Лускунчик і Мишачий король" переносить глядачів у химерний світ фантазії, де ляльки борються з підступним мишачим військом, а Марі та Лускунчик долають чари й страхи. Постановка поєднує фентезі, горор-нотки, ніжну казковість і динаміку сучасного театру.
Фінал — традиційно світлий, теплий та надихаючий: добро перемагає, а закохані герої залишаються разом.
Чому варто прийти всією родиною?
Театр "Замок на горі" створив виставу, що захоплює і дітей, і дорослих. Слова мають підтекст, дія — динаміку, а емоції — щирість. Це чудова нагода переключитися від буденності, відпочити від новин та зануритися у світ, де живе диво.
Що чекає на глядачів:
- вистава-гра, створена за мотивами Е.Т.А. Гофмана
- відчутні елементи відеоігор, фентезі, казки
- велика сніжкова битва — зі сцени прямо у глядацьку залу
- естетика дитинства, мрій та подолання страхів
- тривалість: 65 хвилин з антрактом
- рекомендований вік: від 6 до 106 років
Це — перше сценічне прочитання "Лускунчика" у цьому театрі, створене новою творчою командою та адаптоване під сучасного глядача.
Режисер-постановник та інсценізація: заслужений діяч мистецтв України Слава Жила
Режисерка з пластики: заслужена діячка мистецтв України Ольга Семьошкіна
Художник: Микола Данько
Композитор: Юрій Звонарь
Слава Жила, режисер, заслужений діяч мистецтв України:
"Разом із командою ми створили не просто виставу, а фентезі на тему снів Марі Штальбаум. Вистава присвячена моїй донечці Розі — вона саме у віці головної героїні".
Ігор Гулий, директор-художній керівник театру:
"Це спроба подарувати дорослим і дітям те відчуття дива, яке ми втрачаємо, коли виростаємо. Тут добро перемагає, але робить це з іронією, світлом і стилем".
Візуальна магія, яку полюблять телекамери
У постановці поєднані:
- авторські костюми з лелітками, блиском та оксамитом
- пластика, що нагадує одночасно балет і TikTok-рухи
- музика між класикою та електронікою
- сценографія, що виглядає як експозиція сучасного арт-театру
Журналісти матимуть доступ до ексклюзивних фото й відео з репетицій, закулісся та перших вражень маленьких глядачів — зі сніжинками в руках та іскрами в очах.
Деталі прем’єри
🗓 Дата: 7 грудня 2025
🕒 Початок: 15:00
📍 Локація: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1а
📸 Акредитація, інтерв’ю, фотосесія: з 14:00
Акредитація ЗМІ
З питань акредитації, зйомок, анонсів та інтерв’ю:
📞 Контактна особа:
помічниця директора-художнього керівника Юлія Вишнякова —
+38 050 140 81 14
Запрошуємо журналістів, блогерів і культурних оглядачів, долучитися до прем’єри, яка подарує відчуття справжнього грудневого дива. Це буде ваша історія про "Лускунчика", яка запамʼятається.
Увага! У випадку повітряної тривоги глядачів попросять переміститися
у найпростіше укриття в будівлі театру.