Фентезі-прем’єра грудня: "Лускунчик і Мишачий король" на сцені "Замку на горі"

Вражаюча прем’єра грудня: фантастична історія про "Лускунчика і Мишачого короля" з’явиться в новому всесвіті на сцені театру "Замок на горі"

7 грудня 2025 року Київський академічний театр ляльок "Замок на горі" представить найочікуванішу зимову премʼєру — сучасну фентезі-адаптацію легендарного "Лускунчика" режисера Слави Жили.

Вистава "Лускунчик і Мишачий король" розповість історію про химерний сон Марі Штальбаум, сповнений магії та сміливих режисерських рішень, де поєднано естетику відеоігор, казковий екшн, атмосферу дитячих сновидінь і… масштабну сніжкову битву в залі.

Це не просто вистава — це новорічна пригода, в якій оживають мрії, а добро знову перемагає темряву.

Казка у новому прочитанні

"Лускунчик і Мишачий король" переносить глядачів у химерний світ фантазії, де ляльки борються з підступним мишачим військом, а Марі та Лускунчик долають чари й страхи. Постановка поєднує фентезі, горор-нотки, ніжну казковість і динаміку сучасного театру.

Фінал — традиційно світлий, теплий та надихаючий: добро перемагає, а закохані герої залишаються разом.

Чому варто прийти всією родиною?

Театр "Замок на горі" створив виставу, що захоплює і дітей, і дорослих. Слова мають підтекст, дія — динаміку, а емоції — щирість. Це чудова нагода переключитися від буденності, відпочити від новин та зануритися у світ, де живе диво.

Що чекає на глядачів:

вистава-гра, створена за мотивами Е.Т.А. Гофмана

відчутні елементи відеоігор, фентезі, казки

велика сніжкова битва — зі сцени прямо у глядацьку залу

— зі сцени прямо у глядацьку залу естетика дитинства, мрій та подолання страхів

тривалість: 65 хвилин з антрактом

рекомендований вік: від 6 до 106 років

Це — перше сценічне прочитання "Лускунчика" у цьому театрі, створене новою творчою командою та адаптоване під сучасного глядача.

Режисер-постановник та інсценізація: заслужений діяч мистецтв України Слава Жила

Режисерка з пластики: заслужена діячка мистецтв України Ольга Семьошкіна

Художник: Микола Данько

Композитор: Юрій Звонарь

Слава Жила, режисер, заслужений діяч мистецтв України:

"Разом із командою ми створили не просто виставу, а фентезі на тему снів Марі Штальбаум. Вистава присвячена моїй донечці Розі — вона саме у віці головної героїні".

Ігор Гулий, директор-художній керівник театру:

"Це спроба подарувати дорослим і дітям те відчуття дива, яке ми втрачаємо, коли виростаємо. Тут добро перемагає, але робить це з іронією, світлом і стилем".

Візуальна магія, яку полюблять телекамери

У постановці поєднані:

авторські костюми з лелітками, блиском та оксамитом

пластика, що нагадує одночасно балет і TikTok-рухи

музика між класикою та електронікою

сценографія, що виглядає як експозиція сучасного арт-театру

Журналісти матимуть доступ до ексклюзивних фото й відео з репетицій, закулісся та перших вражень маленьких глядачів — зі сніжинками в руках та іскрами в очах.

Деталі прем’єри

🗓 Дата: 7 грудня 2025

🕒 Початок: 15:00

📍 Локація: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1а

📸 Акредитація, інтерв’ю, фотосесія: з 14:00

Акредитація ЗМІ

З питань акредитації, зйомок, анонсів та інтерв’ю:

📩 [email protected]

📞 Контактна особа:

помічниця директора-художнього керівника Юлія Вишнякова —

+38 050 140 81 14

Запрошуємо журналістів, блогерів і культурних оглядачів, долучитися до прем’єри, яка подарує відчуття справжнього грудневого дива. Це буде ваша історія про "Лускунчика", яка запамʼятається.

Увага! У випадку повітряної тривоги глядачів попросять переміститися

у найпростіше укриття в будівлі театру.