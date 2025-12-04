Кабмін пропонує запровадити інститут меценатства у сфері культури

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури, повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уперше визначаємо, що вважається меценатством, хто може бути меценатом та бенефіціаром і які напрями підтримки охоплює така діяльність. Також фіксуємо напрями допомоги: від оновлення бази закладів культури до реставрації спадщини та підтримки українського контенту. А ще пропонує заохочення для меценатів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, законопроєкт запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів.

В свою чергу, у Міністерстві культури зазначили, що меценатство є важливим інструментом підтримки культури, і держава хоче створити умови для тих, хто готовий інвестувати у збереження культурної спадщини, підтримку талановитих дітей та національних традицій.

Зокрема, законопроєкт визначає, що саме вважається меценатством, хто може бути меценатом та бенефіціаром і які напрями підтримки охоплює така діяльність.

У відомстві наголошують, що законопроєкт формує чітку й прозору систему, яка має заохотити більше людей і бізнесів підтримувати культуру.

Серед напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів.

Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, земні, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю.

Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

"Команда Мінкульту втілює велику реформу та трансформацію інституту меценацтва в Україні. Схвалення законопроєкту — важливий крок для розвитку меценатства. Ми створюємо зрозумілі правила для тих, хто готовий інвестувати в українську культуру. Зміцнюємо партнерство між державою та суспільством і відкриває нові можливості для підтримки наших інституцій", — цитує віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Також вона розповіла, що у продовження роботи над законом, уряд готує експериментальну постанову про створення наглядових рад за участі меценатів та впровадження фінансових стимулів для меценатської підтримки.