Премія "Читомо"-2025 назвала фіналістів
6 січня Премія "Читомо" оголосила короткі списки цьогорічних фіналістів. Про це повідомила пресслужба премії.
У «Читомо» кажуть, що цього разу журі швидко дійшло згоди: всі, хто потрапив до шортлистів, справді були помітні протягом року й активно працювали з читачами — як в Україні, так і за кордоном. Саме вміння залучати й утримувати аудиторію стало одним із головних критеріїв відбору.
Хто у короткому списку
Трендсетер видавничого ринку
- Видавництво "Віват"
- Komubook
- Книгарня "Сенс"
- Український інститут книги
- Школа письма Litosvita
Амбасадор української книги
- Андре Штьор (Німеччина)
- Галина Крук
- Клаудія Дате (Німеччина)
- Олег Коцюба
- Юлія Козловець
Книжкова ініціатива з промоції читання
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
- Літературна платформа "Фронтера"
- Ініціатива "Книга на фронт"
- «Недописані»
- Харківський літературний музей
Головний партнер премії цього року — Міжнародний фонд "Відродження", також премія реалізується разом із Frankfurter Buchmesse. Переможці в кожній номінації отримають по 150 тис. грн, а один із «трендсетерів» — окрему відзнаку від Франкфуртської книжкової виставки.
Імена лауреатів оголосять 29 січня в Києві. Результати опублікують на сайті та сторінках "Читомо" в соцмережах.