17:40 06.01.2026

Премія "Читомо"-2025 назвала фіналістів

Фото: https://award.chytomo.com/

6 січня Премія "Читомо" оголосила короткі списки цьогорічних фіналістів. Про це повідомила пресслужба премії.

У «Читомо» кажуть, що цього разу журі швидко дійшло згоди: всі, хто потрапив до шортлистів, справді були помітні протягом року й активно працювали з читачами — як в Україні, так і за кордоном. Саме вміння залучати й утримувати аудиторію стало одним із головних критеріїв відбору.

Хто у короткому списку

Трендсетер видавничого ринку

  • Видавництво "Віват"
  • Komubook
  • Книгарня "Сенс"
  • Український інститут книги
  • Школа письма Litosvita

Амбасадор української книги

  • Андре Штьор (Німеччина)
  • Галина Крук
  • Клаудія Дате (Німеччина)
  • Олег Коцюба
  • Юлія Козловець

Книжкова ініціатива з промоції читання

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
  • Літературна платформа "Фронтера"
  • Ініціатива "Книга на фронт"
  • «Недописані»
  • Харківський літературний музей

Головний партнер премії цього року — Міжнародний фонд "Відродження", також премія реалізується разом із Frankfurter Buchmesse. Переможці в кожній номінації отримають по 150 тис. грн, а один із «трендсетерів» — окрему відзнаку від Франкфуртської книжкової виставки.

Імена лауреатів оголосять 29 січня в Києві. Результати опублікують на сайті та сторінках "Читомо" в соцмережах.

UKR.NET- новини з усієї України

