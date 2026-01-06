Премія "Читомо"-2025 назвала фіналістів

Фото: https://award.chytomo.com/

6 січня Премія "Читомо" оголосила короткі списки цьогорічних фіналістів. Про це повідомила пресслужба премії.

У «Читомо» кажуть, що цього разу журі швидко дійшло згоди: всі, хто потрапив до шортлистів, справді були помітні протягом року й активно працювали з читачами — як в Україні, так і за кордоном. Саме вміння залучати й утримувати аудиторію стало одним із головних критеріїв відбору.

Хто у короткому списку

Трендсетер видавничого ринку

Видавництво "Віват"

Komubook

Книгарня "Сенс"

Український інститут книги

Школа письма Litosvita

Амбасадор української книги

Андре Штьор (Німеччина)

Галина Крук

Клаудія Дате (Німеччина)

Олег Коцюба

Юлія Козловець

Книжкова ініціатива з промоції читання

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Літературна платформа "Фронтера"

Ініціатива "Книга на фронт"

«Недописані»

Харківський літературний музей

Головний партнер премії цього року — Міжнародний фонд "Відродження", також премія реалізується разом із Frankfurter Buchmesse. Переможці в кожній номінації отримають по 150 тис. грн, а один із «трендсетерів» — окрему відзнаку від Франкфуртської книжкової виставки.

Імена лауреатів оголосять 29 січня в Києві. Результати опублікують на сайті та сторінках "Читомо" в соцмережах.