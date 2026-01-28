Українська музика прозвучала на великому європейському фестивалі

Фото: Фото: Український інститут Facebook

Україна була масштабно представлена на 40-й ювілейній міжнародній музичній конференції та шоукейс-фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) 2026, що відбулися 15–18 січня у Гронінгені (Нідерланди), про це повідомив Український інститут у Facebook .

ESNS є щорічною європейською платформою для презентації нових музичних талантів і з 1986 року об’єднує кілька тисяч музичних професіоналів з різних країн.

За інформацією інституту, цьогоріч у заході взяла участь найбільша в історії присутності України на фестивалі делегація — понад 30 представників музичної індустрії. Частина учасників долучилася за підтримки Music Export Ukraine.

У межах програми заходу Український інститут організував перше офіційне українське прийняття, яке відвідали понад 100 міжнародних делегатів. Під час події було представлено діяльність українського представництва в Нідерландах, а також учасників делегації та артистів.

Як зазначається у повідомленні, конференційну програму відкрив менеджер з партнерств UAME | Music Saves Ukraine Влад Яремчук, який наголосив на необхідності підтримки України та ролі музики під час війни. Українські фахівці також виступали модераторами та спікерами панельних дискусій.

У межах шоукейс-фестивалю відбулися виступи українських виконавців GANNA (electronic folk), Hyphen Dash (jazz fusion) та Monokate — сольного проєкту Катерини Павленко (Go_A).

В Українському інституті зазначили, що участь України в Eurosonic Noorderslag розглядають як один із напрямів розвитку міжнародної культурної співпраці та розширення присутності української музики в європейському професійному середовищі.



