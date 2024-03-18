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15:23 18.03.2024

У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

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У Києві презентували 12 профінансованих ARTE українських документальних фільмів - Український інститут

У Києві презентували 12 нових українських документальних фільмів, профінансованих франко-німецьким культурним некомерційним телеканалом ARTE на понад EUR1,5 млн, повідомляє пресслужба Українського інституту.

"Generation Ukraine - це проєкт франко-німецької медіа платформи ARTE у співпраці з європейськими партнерами, Ґете-Інститутом та Українським інститутом, спрямований на підтримку українського документального кіно. Результатом проєкту стануть 12 документальних фільмів, знятих українськими режисерами після повномасштабного вторгнення та вироблених спільно з ARTE", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 12 фільмів досліджують українську дійсність зсередини, розповідаючи про наслідки російської війни проти України.

"Документалістика в різні часи відігравала ключову роль, адже це свідчення часу, документ та рефлексія на періоди нашої історії. Зараз як ніколи актуально підтримувати цей напрям українського кіно завдяки інституційній співпраці, коли можливості підтримки українського кіновиробництва мінімальні", - зазначила голова наглядової ради Українського інституту Юлія Сінькевич.

Згідно з повідомленням, фільми виходитимуть поступово протягом 2024-2025 років.

Серед них: "Переміщені", режисерка Ольга Журба; "День як день", Роман Блажан; "Мирні люди", Оксана Карпович; "Куба&Аляска", Єгор Трояновський; "Королеви радості", Ольга Гібелінда; "Дні, які хочеться забути", Аліна Горлова; "Щоденник іншої людини", Олександр Ткаченко; "Блаженні", Андрій Лисецький; Nukemailing, Павло Черепін; "Трошки чужа", Світлана Ліщинська; "Окуповані", Тетяна Ганжа; "Тиха повінь", Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Теги: #фільми #кіно #український_інститут #arte

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