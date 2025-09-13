Інтерфакс-Україна
13:45 13.09.2025

Шістьох кіномитців нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно нагородив орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) режисера, продюсера Віталія Кокошка, актора, телеведучого Максима Неліпу, кінопродюсера Станіслава Притулу, актора театру і кіно Олексія Самойленка, актора театру і кіно Юрія Філіпенка, актора Євгена Шумілова.

Відповідний указ від 12 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Нагороджені митці загинули, захищаючи Україну.

Теги: #митці #кіно #посмертно #нагорода

