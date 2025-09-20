Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що визнає військовослужбовців, які нагороджені відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”, тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє пресслужба голови держави.

“Закон встановлює право для нагороджених “Хрестом бойових заслуг” на відповідні державні гарантії. Зокрема, такі люди отримуватимуть щомісячну грошову виплату в розмірі півтори мінімальної заробітної плати та матимуть соціальний захист. Окремо в законі йдеться про повагу до полеглих воїнів, що відзначені цією нагородою. Закон дає змогу безплатно здійснювати поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі”, - вказується у повідомленні.

Відзнака “Хрест бойових заслуг” встановлена указом президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).

Станом на сьогодні “Хрестом бойових заслуг” відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.