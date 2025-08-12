Глава МЗС Чехії Липавський нагороджений медаллю "За підтримку України та дипломатичні зусилля"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський отримав медаль "За підтримку України та дипломатичні зусилля" з рук міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"За той внесок, який ми отримали від чеської сторони, особисто за таку залученість і лідерство пана міністра, я хотів би у вашій присутності вручити особливу нагороду - відзнаку Міністерства закордонних справ - міністру закордонних справ Чехії Яну Липавському", - сказав Сибіга під час відкриття Конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності" у вівторок в Києві.

Липавский зазначив у соцмережі Х, що для нього було честю отримати цю нагороду.