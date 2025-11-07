Інтерфакс-Україна
03:42 07.11.2025

Посол відреагував на зняття українського прапору з парламенту Чехії

Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам, які вивісили українські прапори після того, як його прибрав з фасаду будівлі парламенту новообраний спікер Томіо Окамура.

"Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля", – написав він на Facebook.

Дипломат прямо не згадав про інцидент за участю Окамури, а лише подякував чеському народу за непохитну солідарність з Україною та повагу до українського прапора.

Зварич додав, що "Путін має відчути силу нашої єдності, свободи та незламності – лише це змусить його зупинити війну і сісти за стіл переговорів, до яких Україна готова".

"Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!" – написав посол.

Раніше спікер парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі український прапор у перший день перебування на новій посаді. Натомість чеські парламентарі почали вивішувати з вікон своїх кабінетів українські прапори і так їх було нараховано в кількості трьох.

"Палата представників не є його власністю. Прапор України, як вираз нашої підтримки країні, яку щодня бомбардують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників. Саме тому ми з колегами з нашого клубу негайно подбали про виправлення ситуації", - підписала фото з вивішеним українським прапором міністерка оборони Чехії, що йде у відставку, Яна Чернохова.

До неї долучився заступник лідера Громадянської демократичної партії (ODS) Мартін Купка, який назвав нового спікера чеського парламенту "розповсюджувачем страху та ненависті".

"Будь-хто, хто справді переймається прозахідною орієнтацією нашої країни та може розрізнити, хто є агресором, а хто жертвою, повинен відчувати лише сором", - написав Купка у X.

