20:39 31.12.2025

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Представники понад десяти країн візьмуть участь у запланованій на 3 січня зустрічі в Україні радників з національної безпеки країн Коаліції охочих, повідомив секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров.

"Готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради", - написав Умєров в Телеграм у середу ввечері.

 

