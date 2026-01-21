Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго"

Прокурори Офісу Генерального прокурора у межах кримінального провадження забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, сплачених авансом за вугілля для ПАТ "Центренерго", інформує Офіс генпрокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство уточнює, що досудове розслідування було розпочато 17 жовтня 2025 року за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) за матеріалами СБУ.

За даними слідства, у 2024 році "Центренерго" уклало договори з кількома приватними компаніями на постачання вугілля на понад 380 млн грн.

"Умовами передбачалась оплата після фактичної поставки, однак кошти були перераховані авансом, тоді як значна частина продукції не була поставлена", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що в результаті вжитих прокурорами заходів один із постачальників добровільно повернув 114,2 млн грн, отриманих без підтвердження фактичного постачання.

Також, за інформацією прокуратури, окремо перевіряються договори ще з двома компаніями, яким перераховано понад 260 млн грн попередньої оплати. За попередніми даними, зобов’язання виконані не в повному обсязі.