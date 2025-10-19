Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Підліток із Сомалі, якого раніше затримали після конфлікту в центрі для екстреного проживання, у результаті якого загинув 17-річний українець Вадим Давиденко, залишений під вартою в Оберстаунському дитячому виправному закладі в Дубліні, повідомляє BBC.

"Обвинувачений, який родом із Сомалі та не може бути названий через свій вік, з’явився у суді перед суддею Тріса Келлі в Дублінському районному суді в суботу. Адвокат захисту Ендрю Волш підтвердив: "На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун як відповідальні дорослі для хлопця"", - зазначено в повідомленні.

За даними видання, наступне слухання у справі відбудеться у вівторок.

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

Також 15 жовтня Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельні ножові поранення.