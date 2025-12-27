Інтерфакс-Україна
22:19 27.12.2025

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на п’яти локаціях, де ліквідували наслідки російської комбінованої ракетно-дронової атаки по столиці.

"У Києві загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працював на п’яти локаціях. Надавали першу допомогу, першу психологічну допомогу. Спільно з рятувальниками ДСНС України на одній з локації евакуювали людей із пошкодженого геріатричного пансіонату, серед яких були люди з числа маломобільних груп населення", — розповів УЧХ у Фейсбуці у суботу.

УЧХ також встановив пункт допомоги у Дніпровському районі Києва, де мешканці пошкоджених будинків та рятувальники могли випити гарячі напої та отримати необхідну підтримку.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ також працювали на місці ворожого удару у Білій Церкві.

Крім того, Київський обласний загін швидкого реагування спільно з ДСНС Київщини чергували під час російської атаки. Волонтери здійснили виїзд на місце влучання БпЛА у житловий будинок у населеному пункті Вишгородського району, де надали першу психологічну допомогу двом постраждалим.

Планується встановлення теплопунктів Українського Червоного Хреста, де місцеві жителі зможуть зігрітися, випити гарячих напоїв та зарядити гаджети.

Як повідомлялося, внаслідок російської повітряної атаки по Києву загинула одна людина, постраждали 32 особи, з яких дві дитини.

У Білій Церкві одна людина загинула.

Загалом, за даними МВС, на Київщині зафіксовано ураження понад 10 цивільних обʼєктів.

 

