22:02 17.01.2026

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді

Двоє цивільних постраждали внаслідок ударів КАБами по цивільній інфраструктурі у Сумській громаді, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Ворог продовжує системні атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини. Протягом дня та ввечері російські війська атакували Сумський район керованими авіабомбами та безпілотниками. Удари спрямовані по цивільній інфраструктурі та об’єктах життєзабезпечення. Внаслідок ударів КАБ у Сумській громаді постраждали цивільні, зокрема неповнолітня дитина. Попередньо відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Григоров у Телеграмі.

Також за його інформацією пошкоджені житлові будинки та автомобілі, частина жителів тимчасово залишилися без електропостачання.

"Профільні та аварійні служби діють за визначеним алгоритмом для ліквідації наслідків атак. Триває обстеження територій та уточнення всіх наслідків. Медичні та інші об’єкти життєзабезпечення працюють або переводяться на резервне живлення", - зазначив Григоров.

 

